GALATASARAY HABERLERİ - Yıldız ismin kulübüne flaş çağrı! "Onu geri alın"

Son dakika Galatasaray haberleri: Spor Toto Süper Lig'de sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan ve lider Fenerbahçe'nin 2 puan gerisinde 2. sırada yer alan Galatasaray'da 2. Transfer ve Tescil Dönemi için çalışmalar yoğunlaştı. Ara transfer döneminde kadroda düşünülmeyen isimleri takımdan göndermesi beklenen sarı-kırmızılılar, yıldız ismin kulübüne olay yaratacak bir çağrıda bulundu. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 28.11.2022- 11:56