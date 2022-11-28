Dünya Kupası arasına moralli giren Galatasaray'da gözler ocak ayına çevrildi.
GALATASARAY HABERLERİ - Yıldız ismin kulübüne flaş çağrı! "Onu geri alın"
Son dakika Galatasaray haberleri: Spor Toto Süper Lig'de sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan ve lider Fenerbahçe'nin 2 puan gerisinde 2. sırada yer alan Galatasaray'da 2. Transfer ve Tescil Dönemi için çalışmalar yoğunlaştı. Ara transfer döneminde kadroda düşünülmeyen isimleri takımdan göndermesi beklenen sarı-kırmızılılar, yıldız ismin kulübüne olay yaratacak bir çağrıda bulundu. İşte detaylar... (GS spor haberi)
Galatasaray Haberleri
Yayın Tarihi: 28.11.2022- 11:56
Teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılılar, eksik görülen yerleri güçlendirerek sezonu zirvede tamamlamayı hedefliyor.
Cimbom'da yapılacak transferlerle birlikte kadroda düşünülmeyen birçok isimle de yollar ayrılacak.