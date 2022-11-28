"GALATASARAY'DA OYNAMAK İSTERİM"

Fanatik'in haberine göre; kendisine gösterilen yakın ilgiden ve Galatasaray'ın istekli tutumundan çok memnun olan Dembele'nin yakın çevresine "Avrupa'dan pek çok teklif var ve en doğru kararı vereceğim. Galatasaray büyük kulüp. Sürekli şampiyonluk mücadelesi veren, hedefleri olan önemli bir camia. İyi proje sunulursa, orada oynamak isterim" dediği öğrenildi.