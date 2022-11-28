Lyon'da mutsuz olan ve Ocak ayında ayrılma kararı veren Moussa Dembele'nin en ciddi talibi Galatasaray.
Galatasaray'a gelecek mi? Moussa Dembele'den transfer açıklaması
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Ocak ayında kadrosunu güçlendirmek isteyen Galatasaray, Ligue 1 ekibi Olympique Lyon forması giyen Moussa Dembele'yi gündemine almıştı. Adı Fenerbahçe ile de anılan yıldız futbolcu, sarı-kırmızılı takıma transferiyle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İşte detaylar... (GS spor haberi)
26 yaşındaki forvetin menajeriyle daha önce İstanbul'da görüşen ve kulübü Lyon'la pazarlık yapmaya hazırlanan Sarı-Kırmızılılar, Fransız yıldızla kurduğu temaslarda da önemli mesafe kat etti.
"GALATASARAY'DA OYNAMAK İSTERİM"
Fanatik'in haberine göre; kendisine gösterilen yakın ilgiden ve Galatasaray'ın istekli tutumundan çok memnun olan Dembele'nin yakın çevresine "Avrupa'dan pek çok teklif var ve en doğru kararı vereceğim. Galatasaray büyük kulüp. Sürekli şampiyonluk mücadelesi veren, hedefleri olan önemli bir camia. İyi proje sunulursa, orada oynamak isterim" dediği öğrenildi.