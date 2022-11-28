Galatasaray kalesinde Fernando Muslera sonrası belirsizliğini korurken Uruguaylı file bekçisinden sürpriz bir teklif geldi.
TRANSFER HABERİ: Fernando Muslera'dan Galatasaray'a Bento önerisi!
Galatasaray'ın deneyimli kalecisi Fernando Muslera'dan kulübe sürpriz bir öneri geldi. Muslera sarı kırmızılılara, Brezilya'nın Athletico PR takımında ter döken 1999 doğumlu Bento'yu teklif etti. İşte transferin detayları... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Fotomaç'ın haberine göre, sarı-kırmızılı takımla özdeşleşen Uruguaylı eldiven, Brezilya'nın Athletico PR takımında forma giyen 1999 doğumlu Bento'yu önerdi... Muslera, 23 yaşındaki kalecinin, Brezilya Milli Takımı'nın gelecekteki kalecisi olarak gördüğünü ve Galatasaray'ın aradığı tüm özelliklere sahip olduğunu söyledi. 1.90'lık genç eldivenin kendisinden sonra iyi bir seçenek olacağını da belirtti.
Galatasaray'ın Muslera'nın önerisi üzerine Bento'yu takibe aldığı ifade edildi. Öte yandan Muslera, 16 Haziran'da 37 yaşına girecek. 2024'te Galatasaray'la sözleşmesi bittiğinde 38 yaşında olacak.