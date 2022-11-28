Fotomaç'ın haberine göre, sarı-kırmızılı takımla özdeşleşen Uruguaylı eldiven, Brezilya'nın Athletico PR takımında forma giyen 1999 doğumlu Bento'yu önerdi... Muslera, 23 yaşındaki kalecinin, Brezilya Milli Takımı'nın gelecekteki kalecisi olarak gördüğünü ve Galatasaray'ın aradığı tüm özelliklere sahip olduğunu söyledi. 1.90'lık genç eldivenin kendisinden sonra iyi bir seçenek olacağını da belirtti.