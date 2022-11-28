A Milli Futbol Takımı'nın ve Galatasaray'ın eski teknik direktörü Fatih Terim, 81 yaşında Nuriye Terim'i kaybetmiş ve geçtiğimiz günlerde Adana'da son yolculuğuna uğurlamıştı.

Fatih Terim, cenaze sonrası sosyal medya hesabından teşekkür paylaşımında bulundu.

Terim, "Annesizlik yaşınız kaç olursa olsun tarifi imkânsız bir eksiklikmiş... Bir yanımın eksildiği canım annemin vefatında bizleri yalnız bırakmayan, cenazeye iştirak ederek dualarını eksik etmeyen, telefonla arayan, mesaj gönderen, evimize gelerek acımıza ortak olan tüm dostlarımıza gösterdikleri ilgi için gönülden teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.



