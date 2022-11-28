Galatasaray - Rayo Vallecano maçı saat
G.Saray'da hazırlıklar sürüyor!
Çılgın Sayısal Loto sonuçları (28 Kasım)
Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL oldu? (28 Kasım)
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