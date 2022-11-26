Galatasaray transfer haberi: Sarı-kırmızılılarda devre arası için kadroyu güçlendirmek adına çalışmalar başladı. Aslan, Milan'ın sol beki Fode Ballo-Toure ile ilgileniyordu. Konuyla ilgili yaşanan gelişmeyi İtalyan basını duyurdu. İşte detaylar...

Sarı-kırmızılıların uzun süredir listesinde bulunan 25 yaşındaki oyuncuyla ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. Milan'da forma giyen Senegalli sol bek takımda gözden düşen isimler arasında bulunuyor. Toure'nin ocak ayındaki ara transfer döneminde takımdan ayrılması bekleniyor. Kadroda düşünülmeyen isimlerden olan Toure'nin daha fazla süre bulacağı bir takıma gitmeye sıcak baktığı ifade ediliyor.

MILAN'IN BONSERVİS BEKLENTİSİ VAR!

Milan'ın kadroda çok ihtiyaç duyulmasa da Senegalli oyuncuyu kolay kolay bırakmaya niyeti olmadığı belirtildi. fotomac.com.tr'den Burak Şentürk'ün derlediği habere göre; İtalyan temsilcisinin, geçen sezon 5 milyon euro bonservis ödediği Toure'den benzer bir gelir beklediği kaydedildi.

BAŞKA TALİPLERİ DE VAR!

Galatasaray'ın gözdesi konumundaki Fode Ballo-Toure'nin başka talipleri de bulunuyor. İtalyan basınından Gazzetta dello Sport'un haberine göre; Senegalli sol beke Galatasaray'ın haricinde Fransa'dan birkaç kulüp de ilgi gösteriyor. Ocak ayındaki ara transfer döneminde pazarlıkların kızışabileceği kaydediliyor.

Fode Ballo-Toure, sol bek mevkisinin haricinde orta sahanın solunda da görev yapabiliyor. Toure'nin Milan'daki sözleşmesi 2025 yılında sona erecek.