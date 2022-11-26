Süper Lig'e verilen milli arada Galatasaray'ın transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı kırmızılı ekipte birçok futbolcunun talibi olduğu bilinirken yönetimden ise flaş bir karar geldi. İşte detaylar...

Galatasaray, ara transfer döneminde kadrosunu korumayı planlıyor. Yönetim, takım içerisindeki uyumu bozmadan şampiyonluğa ulaşmayı hedefliyor. Ligde son haftalarda art arda iyi sonuçlar alan Galatasaray, sezon sonuna kadar takımın iskeletini bozmayı düşünmüyor. TRT Spor'un haberine göre; bu nedenle sarı kırmızılıların, kadrodaki önemli futbolcuların satışına izin vermeyeceği öğrenildi.

Orta sahada Sergio Oliveira ile iyi bir ikili oluşturan Lucas Torreira'ya, Milan'ın ilgisi olduğu belirtildi. Victor Nelsson için de İspanyol ekibi Sevilla'nın, ara transfer döneminde yeniden girişimde bulunması bekleniyor. Yönetimin, iki oyuncuya da gelecek teklifleri red edeceği ifade edildi.

Galatasaray'da ayrıca Sacha Boey'un, birçok kulübün takibinde olduğu kaydedildi. Sezon başında rezerv takımda yer alan genç futbolcu, daha sonra takımın vazgeçilmezlerinden biri haline gelmişti. Sarı kırmızılıların, 22 yaşındaki futbolcu için 10 milyon Euro'nun altındaki teklifleri kabul etmeyeceği gelen haberler arasında.