Galatasaray'da devre arası için transfer çalışmaları başladı. Konuyla ilgili olarak İspanyol basınından dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Sarı-kırmızılı ekibin Brighton'da forma giyen Deniz Undav'ı kadrosuna katmak istediği ifade edildi. İşte detaylar... (aspor.com.tr / Dış Haberler / Bora SALGIN)

Galatasaray'da kış transfer dönemi için kadroyu güçlendirme adına çalışmalar başladı. Konuyla ilgili olarak İspanyol basınından dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

Todofichajes'te yer alan habere göre; Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, yönetimden forvet hattına takviye istedi. Bu bağlamda çalışmalara başlayan sarı-kırmızılı ekip, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Brighton'da forma giyen Deniz Undav'ı gündemine aldı. Haberde teknik patron Buruk'un, forvet hattında rekabet istediği ve Deniz Undav'ı kadrosuna katmak için çalışmalara başladıldığı belirtildi.

7 MİLYON EURO'YA TRANSFER OLDU



İngiltere Premier Lig ekibi Brighton, 26 yaşındaki forvet oyuncusu yaz transfer döneminde 7 milyon Euro'ya kadrosuna kattı. Deniz Undav, hem Alman hem Türk pasaportuna sahip durumda.

GEÇTİĞİMİZ SEZON GOL KRALI OLDU

Geçen sezon Belçika'da Union SG formasıyla 13 asist ile birlikte 27 golle kral olan Deniz Undav, bu sezon Brighton'ta sadece 171 dakika süre aldı ve 1 gol kaydetti.

İşte İspanyol basınına yansıyan haber...