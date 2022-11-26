Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Sezon başında yaptığı transferlerle dikkatleri üzerine çeken Galatasaray, devre arasında takviyeler yaparak şampiyonluk hasretini dindirmek istiyor. 2022 Dünya Kupası sonrası Victor Nelsson'un gitme ihtimaline karşın sarı-kırmızılılar transferde ince eleyip sık dokurken, İtalya'dan flaş bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar... | (aspor.com.tr - Dış Haberler / Mehmet Göksel TAŞOVA)

2022 Dünya Kupası öncesi ligde 3'te 3 yaparak havaya giren Galatasaray, aradan faydalanarak transfer çalışmalarına erken başladı. Teknik direktör Okan Buruk'un listesi doğrultusunda hareket eden sarı-kırmızılı takım, yaşanacak sürpriz ayrılıklar için de önlemini şimdiden almaya başladı.

Yaz transfer döneminde ayrılığı direkten dönen Victor Nelsson, geçtiğimiz günlerde transferle ilgili konuşmuş ve "Ben şu anı yaşıyorum. Gelecekte neler olacağını bilemem. Birlikte göreceğiz. Benim işim sahaya konsantre olmak. Galatasaray'da oynuyorum ve çok mutluyum. Bir gün ayrılırsam gideceğim yer Sevilla mı olur başka bir kulüp mü bilmiyorum. Bana gelen herhangi bir teklif yok. Dediğim gibi Galatasaray'dayım ve burada forma giymek harika bir duygu." ifadelerini kullanmıştı.

Cimbom devre arasında yerli alternatifleri masaya yatırırken, yabancı oyuncu ayrılığı sonrası yine aynı mevkiler için arayışlara geçecek. Bu doğrultuda İtalyan basınından Corriere dello Sport'tan flaş bir iddia ortaya atıldı.

BAŞKAN SÖZLEŞME YENİLEME PEŞİNDE

Habere göre; İtalya Serie A'da namağlup lider konumda bulunan Napoli, iç transfere yoğunlaşmış durumda... Başkan Aurelio De Laurentiis'in yeni sözleşme için görüştüğü isimler ise; Kim Min-Jae, Juan Jesus ve Khvicha Kvaratskhelia...

Yaz döneminde takıma katılan Kvaratskhelia ile Min-Jae'nin opsiyonlarını artırmak isteyen Laurentiis, aynı zamanda sözleşmesi sezon sonunda bitecek Juan Jesus'un mukavelesini da yenilemek istiyor.

"G.SARAY JUAN JESUS İÇİN BİLGİ İSTEDİ"

Ayrıca haberde; 30 Haziran 2023'te sözleşmesi bitecek ve devre arasında sezon sonu için istediği takımla mukavele imzalayabilecek Juan Jesus'un dev talipleri olduğu yazıldı.

Galatasaray'ın bilgi istediği belirtilirken, transferde Marsilya, Lyon, Atletico Madrid ve Serie A'dan bazı kulüplerin de takibinde olduğu ifade edildi.

JUAN JESUS KİMDİR?

Juan Jesus, 10 Haziran 1991'de Brezilya'nın Belo Horizonte kentinde dünyaya geldi. Futbola Internacional'in altyapısında başlayan Jesus, 2010'da takımıyla profesyonel sözleşmeye imza attı. 2012 yılının devre arasında Inter'e 3.8 milyon Euro'ya transfer olan Juan Jesus, 2017'de ise 8 milyon Euro bonservis bedeliyle Roma'ya imza attı. 2021'de sözleşmesinin bitmesiyle birlikte bir başka Serie A takımı Napoli'de kariyerine devam etti. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek 31 yaşındaki stoperin güncel piyasa değeri ise 4 milyon Euro...