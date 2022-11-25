Son dakika: Sofiane Feghouli Fatih Karagümrük ile anlaşmaya vardı!

Süper Lig'de 5 sezon boyunca Galatasaray forması giyen Sofiane Feghouli, sözleşmesinin bitmesi ile birlikte takımdan ayrılmıştı. Cezayirli oyuncunun yeni adresi Fatih Karagümrük oldu.

Süper Lig'de 5 sezon boyunca Galatasaray forması giyen Sofiane Feghouli, sözleşmesinin bitmesi ile birlikte takımdan ayrılmıştı. Cezayirli oyuncunun yeni adresi Fatih Karagümrük oldu.

Süper Lig'de Galatasaray forması ile 125 kez sahne alan Feghouli, 25 gol ve 27 asitlik performans gösterdi. Yıldız oyuncu, sarı-kırmızılı ekipte 2 Süper Lig şampiyonluğu, 1 Süper Kupa ve 1 Ziraat Trükiye Kupası kazanmayı başardı.

TRT Spor'un haberine göre bonservisi elinde olan oyuncunun Fatih Karagümrük ile el sıkıştığı öğrenildi. Cezayirli oyuncu devre arasında kırmızı-siyahlı takıma katılacak.