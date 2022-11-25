Öte yandan, Fatih Terim de taziyeleri kabul etmek ve cenaze törenine katılmak için Adana'ya hareket etti.
NURİYE TERİM KİMDİR?
Fatih Terim'in annesi olan ve 1931 yılında Adana'da dünyaya gelen Nuriye Terim, 25 Kasım 2022'de 91 yaşında yaşama gözlerini yummuştur. Nuriye Terim'in eşi ve Talat Terim 6 Şubat 2019'da vefat etmiştir. Talat Terim vefat ettiğinde 95 yaşındaydı.
Nuriye Terim'in Taner Terim adında da bir çocuğu bulunmaktadır.
Öte yandan Galatasaray başta olmak üzere birçok kulüp Terim ailesine başsağlığı mesajı yayınladı.
Efsanemiz Fatih Terim'in kıymetli annesi Nuriye Terim'in hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle öğrendik.— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) November 25, 2022
Merhume Nuriye Terim'e Allah'tan rahmet; kederli Terim Ailesi'nin tüm mensuplarına, yakınlarına, sevenlerine başsağlığı ve sabırlar dileriz. pic.twitter.com/PVikYkC6tY