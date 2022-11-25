NURİYE TERİM KİMDİR?

Fatih Terim 'in 91 yaşındaki annesi Nuriye Terim Adana 'daki evinde hayatını kaybetti. Nuriye Terim'in cenazesi, 26 Kasım 2022'de düzenlenecek törenin ardından Asri Mezarlık'ta defnedilecek.Öte yandan, Fatih Terim de taziyeleri kabul etmek ve cenaze törenine katılmak için Adana'ya hareket etti.

Fatih Terim'in annesi olan ve 1931 yılında Adana'da dünyaya gelen Nuriye Terim, 25 Kasım 2022'de 91 yaşında yaşama gözlerini yummuştur. Nuriye Terim'in eşi ve Talat Terim 6 Şubat 2019'da vefat etmiştir. Talat Terim vefat ettiğinde 95 yaşındaydı.

Nuriye Terim'in Taner Terim adında da bir çocuğu bulunmaktadır.



Öte yandan Galatasaray başta olmak üzere birçok kulüp Terim ailesine başsağlığı mesajı yayınladı.

