Galatasaray transfer haberi: Sarı-kırmızılılarda ocak ayı için transfer çalışmaları başladı. Aslan, daha önceden de gündeminde olan Evander için yeniden temaslara başladı. İşte detaylar...

Galatasaray'da ocak ayı transfer planlaması için çalışmalar erken başlarken sarı-kırmızılı yönetim gündemine sezon başı ilk göz ağrısı olan Evander'i yeniden listesine aldı. Fotomaç'ın haberine göre; fazla forma şansı bulamayan Midtsjö'nün ayrılmayı düşünmesi, Torreira'ya gelen teklifler nedeniyle boşta yakalanmak istemeyen sarı-kırmızılı ekip, Midtjylland'da oynayan Evander'in bonservis bedeli için nabız yoklamaya başladığı öğrenildi.

PÜRÜZ ÇIKMIŞTI

Yönetim sezon başında, Evander için 6 milyon euro'yu gözden çıkarmış, fiyat yükselmesi ve menajerlerden doğan sıkıntılardan dolayı farklı isimlere yönelmişti. Ocak ayında Okan Buruk'un orta sahaya iki takviye istediği, Evander'in de listede yer aldığı bildirildi. Sarı-kırmızılılar, Brezilyalı için kulübü ve menajeriyle önümüzdeki günlerde görüşmeleri sıklaştırması bekleniyor.

4 GOLLÜK KATKI YAPTI

Evander, 2019 yılında Vasco da Gama'dan 2.5 milyon euro'ya Midtjylland'a transfer olmuştu. 2015'e kadar sözleşmesi bulunan 24 yaşındaki oyuncunun güncel Transfermarkt değeri 7 milyon euro...