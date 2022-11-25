Geçtiğimiz sezon büyük umutlarla transfer edilen Cicaldau, bekleneni verememişti. 6.5 milyon euroya kadroya dahil edilen Rumen, sezon başında Al İttihad Kalba takımına kiralık olarak gönderildi. Suudi Arabistan'da da beklenen performansı gösteremeyen oyuncu sezon sonunda sarı-kırmızılı ekibe geri dönecek. İşte haberin detayları... | Galatasaray haberleri

Transfer döneminde 11 yabancı isme imza attıran Galatasaray, elindeki yabancıları da gönderdi. Marcao; Sevilla'ya satıldı. Diagne ve Sekidika'nın sözleşmesi feshedildi. Mohamed, Luyindama, Morutan ve Cicaldau farklı kulüplere kiralandı. Fransa'ya uyum sağlayan Mohamed'e 5 milyon 750 bin Euro'luk opsiyon koyuldu. Nantes satın alma maddesini kullanacak. Morutan'ın geleceği Pisa'nın, Serie A'ya çıkmasına bağlı. Luyindama Antalyaspor'un son 5 maçında banko oynadı. Kalba'ya giden Cicaldau ise bekleneni veremedi.

YERİNE LUCAS TORREIRA ALINDI

Al-İttihad Kalba takımında 11 resmi maçta 770 dakika görev alırken sadece 1 gol-1 asistlik katkı sağlayabildi. Sabah'ın haberine göre bu performans nedeniyle kulüp, 25 yaşındaki Rumen orta sahanın bonservisini almayı düşünmüyor. Cicaldau sezon sonunda kesin olarak Galatasaray'a dönecek. Sarı-kırmızılılar Burak Elmas döneminde Cicaldau'ya 6.5 milyon Euro yatırım yapmış, Dursun Özbek başkanlığındaki yönetim ise Rumen oyuncunun yerine 6 milyon Euro'ya Arsenal'den Lucas Torreira'yı transfer etmişti.

Cİcaldau, Birleşik Arap Emirlikleri ekibine transfer olmadan bir sezon önce Galatasaray'la 32 lig maçına çıkmış, 4 gol-3 asistle takıma katkı vermişti.