Transfer döneminde 11 yabancı isme imza attıran Galatasaray, elindeki yabancıları da gönderdi. Marcao; Sevilla'ya satıldı. Diagne ve Sekidika'nın sözleşmesi feshedildi. Mohamed, Luyindama, Morutan ve Cicaldau farklı kulüplere kiralandı. Fransa'ya uyum sağlayan Mohamed'e 5 milyon 750 bin Euro'luk opsiyon koyuldu. Nantes satın alma maddesini kullanacak. Morutan'ın geleceği Pisa'nın, Serie A'ya çıkmasına bağlı. Luyindama Antalyaspor'un son 5 maçında banko oynadı. Kalba'ya giden Cicaldau ise bekleneni veremedi.
YERİNE LUCAS TORREIRA ALINDI
Al-İttihad Kalba takımında 11 resmi maçta 770 dakika görev alırken sadece 1 gol-1 asistlik katkı sağlayabildi. Sabah'ın haberine göre bu performans nedeniyle kulüp, 25 yaşındaki Rumen orta sahanın bonservisini almayı düşünmüyor. Cicaldau sezon sonunda kesin olarak Galatasaray'a dönecek. Sarı-kırmızılılar Burak Elmas döneminde Cicaldau'ya 6.5 milyon Euro yatırım yapmış, Dursun Özbek başkanlığındaki yönetim ise Rumen oyuncunun yerine 6 milyon Euro'ya Arsenal'den Lucas Torreira'yı transfer etmişti.
Cİcaldau, Birleşik Arap Emirlikleri ekibine transfer olmadan bir sezon önce Galatasaray'la 32 lig maçına çıkmış, 4 gol-3 asistle takıma katkı vermişti.