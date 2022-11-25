Galatasaray'da Sacha Boey için Fransızlar devrede!
Galatasaray'da göstermiş olduğu performansla dikkat çeken Sacha Boey için Fransızlar devreye girdi. Sarı-kırmzılılar yıldız futbolcu en az 10 milyon Euro bonservis bedeli belirledi. İşte son detaylar... | GS SPOR HABERLERİ
Galatasaray Haberleri
Yayın Tarihi: 25.11.2022- 09:37
Fotomaç'ın haberine göre Fransız takımların, genç yıldızın performansını yakından takip ettiği ve devre arasında Galatasaray'ın kapısını çalmaya hazırladıkları bildirildi.
Sarı-kırmızılı ekibin, yeniden Fransa'ya dönmek istediği öğrenilen Boey'i 10 milyon euro'dan aşağıya bırakmayı düşünmediği ifade ediliyor.