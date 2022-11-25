Galatasaray'da Sacha Boey için Fransızlar devrede!

Galatasaray'da göstermiş olduğu performansla dikkat çeken Sacha Boey için Fransızlar devreye girdi. Sarı-kırmzılılar yıldız futbolcu en az 10 milyon Euro bonservis bedeli belirledi. İşte son detaylar... | GS SPOR HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 25.11.2022- 09:37