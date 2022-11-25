Galatasaray'da gösterdiği performans ile eski günlerine dönen Mauro Icardi, göz doldurmaya devam ediyor. Yıldız oyuncu PSG'den kiralık olarak sarı-kırmızılılara dahil oldu. Ancak Fransız kulübü golcü oyuncu için flaş bir karar aldı. İşte haberin detayları... | Galatasaray haberleri

Performansıyla adından söz ettiren Mauro İcardi, Fransa'da gündemde... Son olarak adı, PSG'nin takas listesine girdi. Fotomaç'ın İtalyan gazeteci Pasquale Cardillo'dan derlediği habere göre PSG kendisini Lautaro'yu almak için İnter'e takasta önermeye hazırlanıyor. PSG, Martinez'i transfer etmek için yaz aylarında masaya yaklaşık 60 milyon euro koymayı planlıyor. Ek olarak, İcardi'yi de takasa eklemeyi planlıyor.