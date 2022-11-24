Galatasaraylı Icardi, özel hayatıyla gündemde kalmaya devam ediyor. Arjantinli yıldız, geçtiğimiz günlerde eşi Wanda Nara'dan boşanmıştı. Icardi, sosyal medyadan Wanda ile fotoğrafını paylaşıp, "Hayatımın kadını değil, hayatımı değiştiren kadındın. Fakat Disney hikayelerinin ikinci sezonları da vardır. Seni seviyorum Wanda." ifadelerini kullandı.

Galatasaray'da Süper Lig'in son haftalarında gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Mauro Icardi, özel hayatıyla gündemde yer almaya devam ediyor. Sarı - kırmızılıların Arjantinli yıldızı, bir süredir anlaşmazlık yaşadığı Wanda Nara ile resmen boşanmıştı.

ICARDI'DEN WANDA PAYLAŞIMI

Ancak ikilinin aşkı, boşanmalarına rağmen devam ediyor gibi gözüküyor. Boşanma sonrasında "Çok mutluyum" diyen Mauro Icardi'den kafaları karıştıran bir paylaşım geldi.

Başarılı futbolcu, Wanda Nara ile sarıldıkları bir fotoğrafı "Hayatımın kadını değil, hayatımı değiştiren kadındın. Fakat Disney hikayelerinin ikinci sezonları da vardır. Seni seviyorum Wanda." notuyla Instagram'dan paylaştı.

Golcü oyuncunun paylaşımı sonrasında takipçileri şaşkınlıklarını gizleyemedi ve "Boşanmamış mıydınız?" şeklinde yorumlarda bulundu.

Bu sezon Galatasaray formasıyla 6 resmi maça çıkan 29 yaşındaki Icardi, 4 gol, 3 asistlik bir performans sergiledi.

İşte o paylaşım: