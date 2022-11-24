Galatasaray'da Fode Ballo - Toure sürprizi! Transfer...
Galatasaray'da özellikle sol bek konusunda sıkıntılar yaşanırken Van Aanholt'un ayrılığına kesin gözüyle bakılıyor. Sarı-kırmızılılar bu noktada kariyerine Milan'da devam eden Fode Ballo - Toure için nabız yoklamaya başladı. İşte son detaylar...
Mehmet Cem Çakır| Galatasaray Haberleri
Yayın Tarihi: 24.11.2022- 16:14
Sarı-kırmızılılarda bu sezon performansıyla beklentilerin altında kalan Van Aanholt'un takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.
Galatasaray son haftalarda sol bek pozisyonunda Emre Taşdemir'i tercih etti.
Teknik direktör Okan Buruk'un raporuna göre harekete eden yönetim İtalyan basınında yer alan ve aspor.com.tr editörü Mehmet Cem Çakır'ın derlediği habere göre Milan'da forma giyen Fode Ballo Toure'yi gündemine aldı.
FODE BALLO - TOURE KİMDİR?
3 Ocak 1997 doğumlu Toure bu sezon Milan'da 10 maçta görev aldı.
Senagalli sol bek bu karşılaşmalarda 430 dakika süre aldı.
Toure'nin Milan ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 yılında sona erecek.
Milan Toure'yi Monaco'dan 5.40 milyon Euro'ya transfer etmişti.