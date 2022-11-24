Galatasaray'da Fode Ballo - Toure sürprizi! Transfer...

Galatasaray'da özellikle sol bek konusunda sıkıntılar yaşanırken Van Aanholt'un ayrılığına kesin gözüyle bakılıyor. Sarı-kırmızılılar bu noktada kariyerine Milan'da devam eden Fode Ballo - Toure için nabız yoklamaya başladı. İşte son detaylar...