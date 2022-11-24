Galatasaray'da başkan Dursun Özbek’in eli cebinden hiç çıkmadı. 11 Haziran’daki kongreyi kazanan Özbek, 5 aylık görev süresince önemli gelir kaynaklarından mahrum olmasına rağmen 900 milyon TL’ye yakın ödeme yaptı. Özbek, futbol takımını sıfırdan kurduğu gibi Galatasaray Adası ve Kemerburgaz gibi önemli projeleri de hayata geçirdi. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

G.Saray'da 11 Haziran'da yapılan kongrede başkanlığa seçilen Dursun Özbek, 14 Haziran'da mazbatasını aldı. Sabah'ın haberine göre, Özbek başkanlığındaki yönetim, 5 ayı devirdikleri görev süresinde 900 milyon TL'ye yakın ödeme gerçekleştirdi. Galatasaray Adası'nı yeniden inşa ederek işbaşı yapan Özbek ve kurmayları, Kemerburgaz'a kazmayı vurdu, Mecidiyeköy projesini 1 milyar TL gelir getirecek şekilde revize etti ve sıfırdan futbol takımı kurdu. Yönetim, 900 milyon TL'lik ödemeyi Avrupa Kupası ve Token gibi önemli gelirlerinden mahrum kalarak gerçekleştirdi.

İşte ödeme listesi:

-Nelsson, Cicaldau, Morutan, Barış Alper, Berkan ve Sacha Boey'in 5 milyon Euro'yu bulan bonservis taksitleri ödendi.

-Mohamed'in 4 milyon dolar olan satın alma opsiyonu kullanıldı.

-Eski oyunculardan Mariano'nun 500 bin Euro'luk alacağı kapatıldı.

-20 milyon TL'lik vergi borcu ödemesi yapıldı.

-Transfere 3-4 yıllık vadelere yayılarak 27 milyon Euro bonservis harcandı.

-Vergiyle birlikte 50 milyon Euro maliyetli futbol takımına her ay 5 milyon Euro ödeniyor.