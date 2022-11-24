G.Saray'da 11 Haziran'da yapılan kongrede başkanlığa seçilen Dursun Özbek, 14 Haziran'da mazbatasını aldı. Sabah'ın haberine göre, Özbek başkanlığındaki yönetim, 5 ayı devirdikleri görev süresinde 900 milyon TL'ye yakın ödeme gerçekleştirdi. Galatasaray Adası'nı yeniden inşa ederek işbaşı yapan Özbek ve kurmayları, Kemerburgaz'a kazmayı vurdu, Mecidiyeköy projesini 1 milyar TL gelir getirecek şekilde revize etti ve sıfırdan futbol takımı kurdu. Yönetim, 900 milyon TL'lik ödemeyi Avrupa Kupası ve Token gibi önemli gelirlerinden mahrum kalarak gerçekleştirdi.
İşte ödeme listesi:
-Nelsson, Cicaldau, Morutan, Barış Alper, Berkan ve Sacha Boey'in 5 milyon Euro'yu bulan bonservis taksitleri ödendi.
-Mohamed'in 4 milyon dolar olan satın alma opsiyonu kullanıldı.
-Eski oyunculardan Mariano'nun 500 bin Euro'luk alacağı kapatıldı.
-20 milyon TL'lik vergi borcu ödemesi yapıldı.
-Transfere 3-4 yıllık vadelere yayılarak 27 milyon Euro bonservis harcandı.
-Vergiyle birlikte 50 milyon Euro maliyetli futbol takımına her ay 5 milyon Euro ödeniyor.