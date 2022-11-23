Galatasaray'da transferde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı kırmızılılarda, sezon başında Lyon'dan transfer edilen Leo Dubois'e flaş bir talip çıktı. İtalyan basınında yer alan habere göre, Juventus, 28 yaşındaki sağ bek için harekete geçti. İşte ayrıntılar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)

Galatasaray'da lige verilen arada transfer çalışmaları dört bir koldan devam ediyor. Sarı kırmızılılar, teknik direktör Okan Buruk'un talebi doğrultusunda eksik bölgelere yapılacak takviyeler için görüşmelerini sürdürüyor.

Cimbom'da ocak ayında sürpriz ayrılıklar da yaşanabilir. Konuyla ilgili olarak İtalyan basınından çarpıcı bir iddia geldi.

İtalya Ligi'nin dev takımı Juventus'un, Galatasaray'ın 28 yaşındaki sağ beki Le Dubois ile ilgilendiği kaydedildi.

Juventus'un geniş bir sağ bek listesi olduğu ve ocak ayında bu bölgeye transfer yapmak istediği belirtildi. İtalyan ekibinin, Juan Cuadrado'ya alternatif bir futbolcu aradığı ve bu doğrultuda Dubois'in isminin ön plana çıktığı ifade edildi.

Leo Dubois, bu sezon sarı kırmızılı takımda 8 maçta görev aldı ve 2 asist yaptı. Dubois, sene başında Lyon'dan 2.5 milyon Euro'ya transfer edilmişti. Güncel piyasa değeri 6 milyon Euro olan başarılı sağ bekin, Galatasaray ile sözleşmesi 2025 yılında sona erecek.