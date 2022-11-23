İtalyan devinden Dubois bombası!
Cimbom'dan Nelsson kararı! Devre arasında...
Sevgiliye, arkadaşa, eşe, anneye Öğretmenler Günü mesajı
ÖĞRETMENLER GÜNÜ MESAJLARI 2022
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Valencia'ya talip çıktı! Valencia'ya talip çıktı! 18:48
İtalyan devinden Dubois bombası! İtalyan devinden Dubois bombası! 18:47
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Bilal Kısa'dan F.Bahçe ve G.Saray itirafı! Bilal Kısa'dan F.Bahçe ve G.Saray itirafı! 15:38
Herkes tatilde o çalışıyor! Ara sonrası... Herkes tatilde o çalışıyor! Ara sonrası... 15:27
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Kaan Ayhan bilmecesi! Beşiktaş ve F.Bahçe... Kaan Ayhan bilmecesi! Beşiktaş ve F.Bahçe... 12:28
Altay'a Volkan Demirel'den destek! Altay'a Volkan Demirel'den destek! 12:19
Ferdi'den taraftarlara çağrı! 2 istek... Ferdi'den taraftarlara çağrı! 2 istek... 11:48
Abdullah Avcı: Daha iyi olabiliriz! Abdullah Avcı: Daha iyi olabiliriz! 11:33
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