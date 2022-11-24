Devre arası transfer dönemi çalışmalarına hız veren Galatasaray, defans bölgesini güçlendirmek istiyor. Sarı-kırmızılılar bu bölgeyi Victor Nelsson ve Abdülkerim Bardakcı'yı zorlayacak ve alternatif olabilecek bir isimle güçlendirmek isterken, gündemine Kaan Ayhan'ı almıştı. Cimbom bu transferden yüksek maliyet nedeniyle vazgeçerken, Adana Demirspor'dan Samet Akaydın ile Valencia'da kiralık oynayan Cenk Özkaçar'ı listesine dahil etti. İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Nelsson ve Abdülkerim'den oluşan stoper hattında hem alternatif bulundurmak hem de yerli oyuncu kalitesini yükseltmek isteyen Galatasaray hedefini belirledi. Uzun süredir arayışta olan sarı kırmızılı ekip ara transfer için stoper bölgesinde aday sayısını ikiye düşürdü.

Hürriyet'in haberine göre; Kaan Ayhan transferinden yüksek maliyeti ve performansındaki düşüş sebebiyle vazgeçen Galatasaray, Samet Akaydın ile Cenk Özkaçar'a dikkat kesildi.

İSPANYA'DA ŞANS BULAMADI, GELEBİLİR

G.Saray iki futbolcunun hem maliyetlerini hem de performanslarını mercek altına aldı. Bu isimlerden sezon başında Lyon'un Valencia'ya kiraladığı Cenk Özkaçar'ın İspanya'da forma giyemediği için gelmeye sıcak bakabileceği öğrenildi. Lyon'un 500 bin Euro bedel ile Valencia'ya kiraladığı 22 yaşındaki milli futbolcu La Liga ekibinde sadece 3 maçta forma giyebildi.





ADANA DEMİRSPOR'DA 13 MAÇTA 1 GOLÜ VAR

Adana Demirspor forması giyen Samet Akaydın da performansı ile Galatasaray'ın beğendiği ve gündemine aldığı stoperler arasına girdi. Sarı kırmızılılar bu sezon ligde 13 maçta oynayıp 1 gol atan 28 yaşındaki oyuncunun Transfer şartları adına da yakın zamanda Adana Demirspor kulübü ile görüşüp bilgi alacak. Sarı kırmızılı yönetim maliyetleri de değerlendirip ona göre hareket edecek.



