Kanat rotasyonunu güçlendirmek için uğraşan Galatasaray'da bir numaralı hedef Doğukan Sinik... Transferle ilgili en önemli gelişme, iki oyuncunun da takasa sıcak bakması...

Fotomaç'ın haberine göre; Galatasaray'da yılda 50 bin euro'ya oynayan Yunus Akgün'ün hem İngiltere'de oynayacağı hem de maaşının yaklaşık 750 bin euro'ya çıkacağı için Hull City'e gitmeye hazır olduğu öğrenildi. Hull City'de forma bulamayan Doğukan Sinik'in da yeni bir başlangıç için gözü Galatasaray'da...



