Transfer takasla bitecek! Galatasaray'da Yunus Akgün gidiyor Doğukan Sinik geliyor
Yaz transfer döneminde kadrosunu yıldız isimlerle donatan Galatasaray, devre rarasında eksikliklerini giderip şampiyonluğa uzanmak istiyor. Sarı-kırmızılı takım kanat bölgesindeki alternatiflerini artırmak isterken, Hull City forması giyen Doğukan Sinik'i listenin başına yazarken, Yunus Akgün'ü takas ederek bu transferi bitirmek istediği belirtildi. İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
Kanat rotasyonunu güçlendirmek için uğraşan Galatasaray'da bir numaralı hedef Doğukan Sinik... Transferle ilgili en önemli gelişme, iki oyuncunun da takasa sıcak bakması...
Fotomaç'ın haberine göre; Galatasaray'da yılda 50 bin euro'ya oynayan Yunus Akgün'ün hem İngiltere'de oynayacağı hem de maaşının yaklaşık 750 bin euro'ya çıkacağı için Hull City'e gitmeye hazır olduğu öğrenildi. Hull City'de forma bulamayan Doğukan Sinik'in da yeni bir başlangıç için gözü Galatasaray'da...