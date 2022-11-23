Danimarka'nın 2022 Dünya Kupası kadrosuna dahil edilen ve Galatasaray'da defans bölgesinin vazgeçilmez ismi olan Victor Nelsson, geldiği günden bu yana üstüne koyarak devam ediyor. 24 yaşındaki stoperin talipleri olduğu bilinirken, devre arasında ayrılıp ayrılmayacağına dair sarı-kırmızılı yönetim kararını verdi. İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Spor Toto Süper Lig'e istikrarsız bir başlangıç yapan Galatasaray, son haftalarda aldığı başarılı sonuçlarla toparlandı. Zirve yarışında iddialı konumda olan sarı-kırmızılıların Danimarkalı defansı Victor Nelsson, yükselen grafiği ile dikkat çekiyor.

Yıldız ismi özellikle La Liga ekibi Sevilla'nın istediği bilinirken, 2022 Dünya Kupası'ndan sonra devreye girebileceği iddia ediliyordu.

CİMBOM KARARINI VERDİ

2021 yazında Kopenhag'dan 7 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer edilen Victor Nelsson'un, sarı-kırmızılılarla 2026'ya kadar sözleşmesi bulunuyor. Cimbom, 24 yaşındaki futbolcunun serbest kalma bedelini ise 25 milyon Euro olarak belirlemişti.

Fanatik'in haberine göre; Aslan, Nelsson'u satıp yerini farklı bir alternatifle doldurmaya sıcak bakıyor. Ancak bonservis konusunda kulübün tavrı çok net. Yönetim, Nelsson'un serbest kalma bedelinin ödenmesini istiyor.