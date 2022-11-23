Lucas Torreira'dan Galatasaray itirafı!
Uruguay ile Dünya Kupası'nda bulunan Galatasaray'ın dinamosu Lucas Torreira, Güney Kore maçı öncesi konuştu. Torreira, "oğrusu geçen yıl Fiorentina'da çok iyi bir sezon geçirdim ve bu güzel proje Galatasaray'da bana sunuldu ve bu yüzden üstlendim. Galatasaray'da benim için önemli bir başlangıç oldu ve beni güçlendirdi." dedi. | GS SPOR HABERLERİ
Mehmet Cem Çakır| Galatasaray Haberleri
Yayın Tarihi: 23.11.2022- 10:12 Güncelleme Tarihi: 23.11.2022- 10:23
İŞTE TORREIRA'NIN SÖZLERİ:
Her zaman Dünya Kupası'na çok iyi bir şekilde ulaşma hedefini arayan benim için oldukça önemli bir değişiklikti. Doğrusu geçen yıl Fiorentina'da çok iyi bir sezon geçirdim ve bu güzel proje Galatasaray'da bana sunuldu ve bu yüzden üstlendim.
Benim için önemli aylardı, beni güçlendirdi. Çok iyi bir sezon öncesi dönem geçirmedim, ancak maçlar geçtikçe kendimi iyi hissettim ve tempomu artırdım.
Bugün kendimi takımın önemli bir parçası olarak görüyorum ve bu sizi Milli Takım'a çok özel bir şekilde ulaştırıyor.
Daha sonra Uruguay Milli Takımı'nda olmak başka bir şey, ülkenin en iyileriyle tanışıyorsunuz, çalışmak için çok az zamanınız oluyor ama ben bu yeni fırsat için çok mutluyum, çok mutluyum.