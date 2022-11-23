Lucas Torreira'dan Galatasaray itirafı!

Uruguay ile Dünya Kupası'nda bulunan Galatasaray'ın dinamosu Lucas Torreira, Güney Kore maçı öncesi konuştu. Torreira, "oğrusu geçen yıl Fiorentina'da çok iyi bir sezon geçirdim ve bu güzel proje Galatasaray'da bana sunuldu ve bu yüzden üstlendim. Galatasaray'da benim için önemli bir başlangıç oldu ve beni güçlendirdi." dedi. | GS SPOR HABERLERİ

Mehmet Cem Çakır| Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 23.11.2022- 10:12 Güncelleme Tarihi: 23.11.2022- 10:23