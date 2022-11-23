Galatasaray'ın transferdeki bir numaralı gözdesi Deniz Undav... Fotomaç'ın haberine göre; Haris Seferovic'i göndermeyi düşünen sarı-kırmızılılar yerine Deniz'i kadroya katmayı planlıyor. Geçen sezon kiralık olarak forma giydiği Union SG'de 23 gol, 13 asistlik müthiş bir performans gösteren oyuncu, İngiltere'de umduğunu bulamadı. Bu sezon geldiği Brighton'da sadece 8 maçta 94 dakika forma giydi, skor üretemedi. İngiliz ekibinde, forma giyme konusunda umudunu kaybetmiş görünen Deniz'in Ocak ayında ayrılmaya hazırlandığı ve menajerine de talimat verdiği öğrenildi. Daha önce Brighton'dan Andone'u kiralayan Cimbom şimdi 26 yaşındaki oyuncunun transferini bitirmeye çalışacak.
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Deniz Undav adım adım Cimbom'a! Menajerine talimat verdi
Devre arası transfer dönemi için çalışmalarına şimdiden başlayan Galatasaray, beklenen katkıyı sağlayamayan Haris Seferovic'i göndermeye hazırlanırken gündemine ise Brighton'da forma giyen Deniz Undav'ı almıştı. Kulübünde yeteri kadar forma şansı bulamayan 26 yaşındaki oyuncunun menajerine transfer talimatı verdiği belirtildi. İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
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Yayın Tarihi: 23.11.2022- 09:30 Güncelleme Tarihi: 23.11.2022- 09:34