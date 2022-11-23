Galatasaray'ın yaz transfer döneminde kadrosuna katmak için çalıştığı Ola Solbakken, İtalya Serie A ekiplerinden Roma'ya transfer oldu.

İtalyan temsilcisi Bodo/Glimt ile sözleşmesinin sonuna gelen kanat oyuncusuyla anlaşıldığını ve Norveçli yıldızla 2027'ye kadar mukavele imzalandığını duyurdu.

Kendisini 4.5 yıllığına Roma'ya bağlayan imzayı attıktan sonra konu��an Solbakken, "Gerçekten bir Roma oyuncusu olmak istiyordum ve sonunda hedefime ulaştığımı söyleyebilirim. Roma başından beri beni istiyordu. Bu kulübün bir parçası olmak istedim. Roma taraftarları şimdiye kadar gördüğüm en iyi taraftarlar ve onların tarafında oynamak için sabırsızlanıyorum." dedi.

Ola Solbakken bu sezon Bodo/Glimt ile 23 maça çıkarken 4 gol, 8 asistlik performans gösterdi.