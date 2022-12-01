Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen arada hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da hareketli saatler yaşanıyor.
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Seferovic sürprizi! Ülkesinden talip çıktı
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'ın sezon başında Benfica'dan kiraladığı Haris Seferovic, performansıyla beklentilerin altında kaldı. Sarı-kırmızılıların devre arasında yollarını ayırmak istediği Benficalı futbolcuya ülkesinden talip çıktı. İşte detaylar... (GS spor haberi)
Sezonu zirvede tamamlamayı hedefleyen sarı-kırmızılılarda transfer çalışmaları hızlandı.
Cimbom, sezon öncesi yaptığı takviyelerle yaz transfer döneminin en hızlı takımlarından biri olmuştu.