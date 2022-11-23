Akhisarspor, Bursaspor ve Galatasaray'da forma giyen, kariyerinde 2 Türkiye Kupası ve Süper Kupa barındıran Bilal Kısa, birbirinden çarpıcı açıklamalarda bulundu. Kayserispor ve Eyüpspor'da yardımcı antrenörlük görevinde bulunan Bilal Kısa, Fenerbahçe'ye transferinin son anda yattığını ve G.Saray'dan Bursaspor'a gidişini televizyondan öğrendiğini dile getirdi. İşte o sözler...

Süper Lig'de Akhisarspor, Bursaspor ve Galatasaray 'da forma giyen Galatasaray ve Akhisar'da iki kez Türkiye Kupası ve Süper Kupa zaferleri yaşayan Bilal Kısa, şu anda Galatasaray'da görev alan eski hocası Okan Buruk, sarı-kırmızılı takımdan ayrılış süreci, Fenerbahçe 'ye gerçekleşmeyen transferi ve A Milli Takım hakkında açıklamalarda bulundu.

"A MİLLİ TAKIM'DA OYUN ÖN PLANA ÇIKMALI"

Ajansspor'a konuşan Bilal Kısa, "İskoçya ve Çekya maçlarında iyi oyun sergiledik ve sonucu aldık. Hakan Çalhanoğlu ve Cengiz Ünder'in ayaklarına bakıyoruz.

Bu oyunculara bir şey olursa ne olacak? Kaliteli bir takımımız var, takım oyunu daha fazla ön plana çıkmalı. A Milli Takım'ın aday kadrosuna Ertaç Özbir çağrılabilirdi. Fatih Hoca döneminde 32 yaşında milli takıma gitmiştim, milli takım performansa bağlıdır bence yaşın önemi olmamalı" ifadelerini kullandı.

"F.BAHÇE İLE GÖRÜŞTÜM, TÜMER METİN'İ TRANSFER ETTİLER"

Fenerbahçe'ye gerçekleşmeyen transfer sürecini anlatan Bilal Kısa, "Malatyaspor'da çok iyi bir sezon geçirmiştim. O dönem Trabzonspor ve Fenerbahçe beni istedi. Fenerbahçe'yle de görüştüm. Ancak Fenerbahçe Tümer Metin'i transfer etti" diye konuştu.

"OKAN BURUK, G.SARAY'DA BAŞARILI OLACAK"

Bilal Kısa sözlerini şöyle bitirdi: "Okan Hoca ile Akhisarspor'da çalıştık ve önemli başarılar elde ettik. Okan Hoca için de Akhisarspor'un özel bir yeri olduğunu düşünüyorum.

Okan Hoca döneminde hem ligde kaldık, hem de kupayı kazandık. Akhisarspor'da Okan Hoca ile devam etseydik, takımımız düşmezdi. Okan Hoca ile çok güzel dönem geçirdim.

Okan Hoca'nın Galatasaray'da başarılı olacağını düşünüyorum. Çok zorlu bir sezon olacak. Okan Hoca'yı çalıştığım teknik direktörlerden ayıran özellik; taktiksel seviyede üst seviyede bir hoca.

Bütün çalıştığım hocaların farklı özellikleri var. Ben de yeri ayrı olan isim ise Hamza Hoca..."

"BURSASPOR'A TRANSFERİMİ TELEVİZYONDAN ÖĞRENDİM"

Galatasaray'dan ayrılış hikayesini anlatan Kısa, "Galatasaray'dan Bursaspor'a transfer olmam benim hiç istemediğim bir karardı. Galatasaray geç bulduğum bir kulüptü daha önce o seviyede oynayabilirdim.

Galatasaray'da iyi bir sezon geçirmiştim, sözleşmem de devam ediyordu, ayrılmam, bu ayrılık kararını televizyondan öğrenmem beni çok üzdü. Bursaspor'da çok iyi bir sezon geçirmedim, taraftarlarla da yıldızım barışmadı. Galatasaray'da devam etmek isterdim ama olmadı" dedi.

Kariyerinde Fenerbahçe, Malatyaspor, Ankaraspor, Ankaragücü, Kardemir Karabükspor ve Akhisar Belediyespor formaları giyen 33 yaşındaki orta saha oyuncusu, Galatasaray'da görev aldığı bir sezonda 36 resmi maçta oynadı ve 8 kez topu ağlarla buluşturdu.

Bilal Kısa, sarı-kırmızılı takımda 22 Spor Toto Süper Lig, 8 Türkiye Kupası, 4 UEFA Şampiyonlar Ligi, birer UEFA Avrupa Ligi ve TFF Süper Kupa maçında forma giydi.

Bilal Kısa, sarı-kırmızılı ekipte bir Türkiye Kupası bir de TFF Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı.