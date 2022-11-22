Ara transferde kadrosuna bir stoper katmak isteyen Galatasaray'da ibre bir kez daha milli stoper Kaan Ayhan'a çevrildi. Sarı kırmızılılar sezon başında kadrosuna katmak istediği başarılı savunmacıya, devre arasında formay giydirmek istiyor.

Sezon başında flaş transferler yapan ve ara transfer döneminde de kadrosuna önemli dokunuşlar yapmayı planlayan Galatasaray, yerli oyuncu arayışını sürdürüyor. Yaz transfer döneminde Sassuolo'dan Kaan Ayhan'ı transfer etmek için büyük uğraş veren sarı-kırmızılılar, ara transfer döneminde de İtalyan ekibinin kapısını çalacak.

Fotomaç'ın haberine göre; Galatasaray'ın kısa süre içerisinde Sassuolo ile masaya oturması bekleniyor. Sarı- kırmızılı takım, 28 yaşındaki stoper için ilk olarak yarım sezonluğuna kiralama teklifinde bulunacak. Satın alma opsiyonu da anlaşmaya konulacak.