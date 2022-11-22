2022-2023 1. Transfer ve Tescil Dönemi'ni hareketli geçiren Galatasaray, Mauro Icardi'yi kiralık olarak kadrosuna kattı. Arjantinli yıldızın sarı-kırmızılılarda gösterdiği performans taraftarları çok memnun ederken, İspanyol basını Icardi'nin geleceğiyle ve sarı-kırmızılılarla ilgili sürpriz bir iddia ortaya attı.
GALATASARAY DEPAY İÇİN HAREKETE GEÇTİ
fotomac.com.tr editörü Mert Kılıç'ın İspanyol basınından derlediği haberde; Galatasaray'ın Memphis Depay'ı transfer etmek için Barcelona ile temasa geçtiği yazıldı. Hollandalı golcüyü Galatasaray'ınn yanı sıra Sevilla'nın da istediği kaydedildi.
Ancak La Liga ekibinin Depay'ın yüksek maaşı nedeniyle transferden çekilebileceği vurgulandı.
DEPAY GELİRSE ICARDI ATLETICO'YA GİDEBİLİR
Haberde; Galatasaray'ın Depay'ı transfer etmesi halinde Mauro Icardi'nin Atletico Madrid'de transfer olabileceği yazıldı.