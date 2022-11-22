Yaz transfer döneminin son gününde PSG'den kiralık olarak kadroya katılan Mauro Icardi, sarı-kırmızılılarda 6 maça çıkarken 4 gol, 3 asistlik performans gösterdi. Özellikle Beşiktaş derbisi ve Medipol Başakşehir maçlarında etkili performans gösteren Arjantinli yıldızın, takımda kalıp kalmayacağı merak edilirken; İspanyol basınından flaş bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

2022-2023 1. Transfer ve Tescil Dönemi'ni hareketli geçiren Galatasaray, Mauro Icardi'yi kiralık olarak kadrosuna kattı. Arjantinli yıldızın sarı-kırmızılılarda gösterdiği performans taraftarları çok memnun ederken, İspanyol basını Icardi'nin geleceğiyle ve sarı-kırmızılılarla ilgili sürpriz bir iddia ortaya attı.

GALATASARAY DEPAY İÇİN HAREKETE GEÇTİ

fotomac.com.tr editörü Mert Kılıç'ın İspanyol basınından derlediği haberde; Galatasaray'ın Memphis Depay'ı transfer etmek için Barcelona ile temasa geçtiği yazıldı. Hollandalı golcüyü Galatasaray'ınn yanı sıra Sevilla'nın da istediği kaydedildi.

Ancak La Liga ekibinin Depay'ın yüksek maaşı nedeniyle transferden çekilebileceği vurgulandı.

DEPAY GELİRSE ICARDI ATLETICO'YA GİDEBİLİR

Haberde; Galatasaray'ın Depay'ı transfer etmesi halinde Mauro Icardi'nin Atletico Madrid'de transfer olabileceği yazıldı.