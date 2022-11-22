Süper Lig'de yeni sezona iddialı transferler ve şampiyonluk parolasıyla başlayan Galatasaray , 13. haftada Beşiktaş 'ı 2-1, 14. haftada Başakşehir'i 7-0 mağlup ederek Dünya Kupası arasına mutlu girdi. Ocak ayı transfer çalışmalarına da şimdiden başlayan sarı kırmızılı ekip, önceliği forvete verdi.

TRANSFERDEKİ EN YOĞUN HAFTA

Sadece forvet değil, savunma ve orta sahaya da takviye yapacak olan Galatasaray'ı oldukça yoğun bir hafta bekliyor. Sarı-Kırmızılı yönetimin, birçok menajer ve kulüp temsilcisiyle randevusu olduğu hem İstanbul'da hem de yurt dışında çok sayıda transfer görüşmesi yapılacağı öğrenildi. Sadece alınacak oyuncular değil, gönderilecek futbolcularla ilgili de çalışmalar yapıldığı belirtiliyor.

ERDEN TİMUR, BU HAFTA FRANSA'YA GİDİYOR

Galatasaray'da transfer operasyonu başladı. Fanatik'in haberine göre; Sarı-Kırmızılı kulübün transferden sorumlu yöneticisi Erden Timur, bu hafta içerisinde Fransa'ya giderek Lyon'la masaya oturmaya hazırlanıyor. Sezon sonunda mukavelesi bitecek olan Dembele'yi ocak ayında kadrosuna katmak isteyen Sarı-Kırmızılılar, işi şimdiden bitirmenin hesapları içerisinde. Eğer Dembele anlaşması tamamlanırsa, ara transfer döneminde Haris Seferovic'le yolları ayırma planı da erkenden devreye konulacak. İsviçreli santrforun Dünya Kupası dönüşünde eski kulübü Benfica'ya geri gönderilmesi düşünülüyor.





TALİPLERİ ARTIYOR

Dembele ise Lyon'da bu sezon aradığı şansı bulamadığı için ayrılığa çok sıcak bakıyor. Ancak başta Fenerbahçe olmak üzere Galatasaray'ın bu transferde ciddi rakipleri var. Yönetimin elini çabuk tutma isteğinin nedenlerinden biri de bu. 26 yaşındaki santrforun piyasası daha fazla yükselmeden bonservis konusunu çözüme kavuşturmak isteyen Galatasaray Yönetimi, böylece sıradaki ayrılıklar için de önlemini almış olacak.

SEZONU KURTARACAK

Kiralık sözleşmesi feshedilecek olan Haris Seferovic dışında, 37 yaşındaki Bafetimbi Gomis'le de Ocak ayında veya sezon sonunda yolların ayrılması planlanıyor. Diğer taraftan ne pahasına olursa olsun takımda tutulmak istenen Mauro Icardi'nin bonservisi ise cep yakıyor. Şu sıralarda bu transferin tamamlanması da mümkün görülmediğinden, Moussa Dembele hamlesine gelecek sezon için de kulübü rahatlatacak bir transfer gözüyle bakılıyor.





YERLİ ADAY: DENİZ UNDAV

Transfer çalışmaları sırasında kadrodaki yerli opsiyonunu da artırmayı hedefleyen Galatasaray, gözünü gurbetçi santrfor Deniz Undav'a dikti. Adı bir süredir Süper Lig'deki diğer devlerle de anılan 26 yaşındaki futbolcu, İngiltere'de Brighton forması giyiyor. Geçen sezonu Union SG'de kiralık geçiren Deniz, bu sezon Premier Lig'de sadece 94 dakika şans bulabildi. Kulübüyle 2026 yılına kadar mukavelesi bulunan DenizUndav'ın, kendisine gelen teklifleri değerlendirmeye aldığı ve kulübünden izin istediği de gelen haberler arasında. Galatasaray'da ilk plan, sezonu Icardi, Dembele ve Deniz Undav rotasyonuyla tamamlamak.

TÜRK PASAPORTU VAR

Türk pasaportu bulunan ve Alman Milli Takımı'nın formasını giymeyen Deniz, sırasıyla Werder Bremen, Weyhe ve Havelse altyapılarında görev yaptıktan sonra 2017'de Braunschweig'in 2. takımına transfer oldu. 1 yıl sonra Meppen'e imza atan Deniz Undav, buradaki 2 yıllık performasıyla Belçika temsilcisi Union SG'ye transfer oldu ve 2 yılda çıktığı 70 maçta 45 gol kaydetti.

7 MİLYON EURO'YA ALDILAR

Bu yılın ocak ayında ise 7 milyon Euro karşılığında Brighton'la sözleşme imzalayan golcü oyuncu, sezonu eski takımında kiralık olarak tamamladı. Deniz, bu yaz başında katıldığı yeni takımında ise şu ana kadar beklentileri karşılayamadı.



