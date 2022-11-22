Galatasaray'ın Süper Lig'de son 3 maçta aldığı 3 galibiyet sarı-kırmızılı takımda yüzlerin gülmesini sağladı. Birkaç hafta öncesine kadar koltuğu tartışılan ve Başakşehir maçına kadar süre biçilen teknik direktör Okan Buruk, alınan başarılı sonuçlar sonrasında hem yerini sağlamlaştırdı hem de 23. şampiyonluk yolunda camiaya güven verdi. Bu durum Galatasaray yönetimini de harekete geçirdi. Yöneticiler, Dünya Kupası'ndan sonra başlayıp hiç ara vermeden devam edecek lig yarışında Buruk'a moral vermek için kolları sıvadı.

YILLIK ÜCRETİ ZAMLANACAK

Sezon başında 1+1 yıllık sözleşme imzalayan Buruk'un anlaşmasında yer alan opsiyon hakkı kullanılacak. Kendisiyle bir yıl daha çalışılacak. Böylece hem Buruk'un kafasının sözleşme ya da gelecek kaygısıyla karışmasını engel olunacak hem de oyunculara "takımın patronu" Okan Buruk mesajı verilecek. Başarılı çalıştırıcı, hali hazırda 17 milyon TL alıyor. Gelecek sezon ise anlaşma gereği yıllık ücreti 20 milyon TL'ye yükselecek. Buruk'un vergilerini Galatasaray yönetimi öderken sözleşmesinde şampiyonluk bonusu da yer aldığı belirtiliyor.

Başakşehir'le şampiyonluk yaşayan, sezon başında yıllarca formasını terlettiği ve büyük başarılara imza attığı Galatasaray'ın başına geçen Okan Buruk, oynattığı futbol ve takıma olan hakimiyeti ile herkesin takdirini kazandı.

Buruk yönetimindeki Galatasaray, 13 maçta 8 galibiyet, 3 beraberlik alırken sadece Giresun ve Kayserispor'a yenildi. Lider Fenerbahçe'nin 2 puan gerisinde ikinci sırada yer alıyor.

Son üç haftada Karagümrük, Beşiktaş ve Başakşehir karşısında alınan galibiyetler sarıkırmızılı takıma büyük güç kattı.

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