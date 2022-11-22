Kadrosundaki yerli alternatifini artırmak isteyen Galatasaray, Marsilya'da istediği kadar forma şansı bulamayan Cengiz Ünder'i transfer listesine eklemişti. Sarı-kırmızılı takımın istediği milli yıldız için Beşiktaş devreye girdi ve takımın deneyimli golcüsü Cenk Tosun, birebir Cengiz Ünder'le konuşup Beşiktaş'a gelmesini söyledi. İşte detaylar... | Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş'ın tecrübeli golcüsü Cenk Tosun, Kara Kartal'da teknik direktörlük görevine Şenol Güneş'in gelmesi sonrasında önce ilk 11'e, ardından A Milli Takım'a geçiş yapmıştı. Başarılı forvet, saha içerisindeki mesaisine ek olarak saha dışında da takımına destek veriyor...

"BAŞARILI OLURSUN"

Fanatik'in haberine göre; Cenk'in, Gaziantep'teki A Milli Takım kampında Çekya'yla oynanan maç öncesinde Cengiz Ünder'le yaptığı sohbette yıldız ismi Beşiktaş 'a davet ettiği bildirildi. Başarılı oyuncunun, " Galatasaray 'la transfer haberlerin çıkıyor. Bizim takıma gel. Sağ kanatta oynayıp başarılı olursun. Yeniden doğuş için doğru adres Beşiktaş" ifadelerini kullandığı belirtildi.

ROMA'YA 8.4 MİLYON EURO...

Fransa Lig 1 ekibi Marsilya'yla yol ayrımında bulunan Cengiz Ünder'in ise ilk etapta kariyerine Avrupa'da devam etmeyi planlasa da istediği teklifin gelmemesi halinde rotayı Türkiye'ye çevirebileceği konuşuluyor. Bu sezon Marsilya formasıyla 20 karşılaşmaya çıkan Cengiz, 1 asistle oynamıştı. 25 yaşındaki kanat oyuncusunun kulübüyle 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Marsilya, Cengiz'i sezon başında 8.4 milyon Euro karşılığında Roma'dan kadrosuna katmıştı.