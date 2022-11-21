Yeni sezon öncesi takıma kazandırdığı dünya yıldızlarıyla transfer dönemine damga vuran Galatasaray'da ocak ayı için çalışmalar hız kazandı.
Teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda arayışlarını sürdüren sarı-kırmızılılar için flaş bir iddia ortaya atıldı.
VALENCIA DA İSTİYOR
Takvim'in derlediği habere göre; Cimbom'un Kolombiyalı orta saha Gustavo Cuellar ile ilgilendiği iddia edildi. Eski Flamengo'lu yıldız oyuncunun Gremio ile görüştüğü ancak Valencia ve Galatasaray'ın da pusuda beklediği belirtildi.
Bu sezon Al-Hilal formasıyla 10 maça çıkan Gustavo Cuellar'ın gol ve asist katkısı bulunmuyor. 30 yaşındaki futbolcunun kulübüyle olan sözleşmesi 2024 yılına kadar devam ediyor.