Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'ın Danimarkalı stoperi Victor Nelsson ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. İspanyol basını, sezon başından bu yana futbolcuyla ilgilenen Sevilla'nın Dünya Kupası'ndan sonra Nelsson'u kadrosuna katabileceğini yazdı. İşte detaylar... (aspor.com.tr / DIŞ HABERLER)

Sezon başında Galatasaray'dan Marcao'yu transfer eden Sevilla, bir başka Galatasaraylı Victor Nelsson'dan vazgeçmiyor. Yaz transfer döneminde de Danimarkalı stoperi isteyen İspanyol ekibi, ocak ayında Nelsson'u takıma kazandırmak için düğmeye bastı.

İLK HEDEF NELSSON

Todofichajes'te yer alan habere göre; kış transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen Sevilla'da sportif direktör Monchi, transferde önceliği Victor Nelsson'a verdi.

DÜNYA KUPASI SONRASI İMZA ATABİLİR

Haberde teknik direktör Jorge Sampaoli'nin de Nelsson transferine onay verdiği belirtilirken, Sevilla'nın önümüzdeki haftalarda transferi bitirmek istediği ve 24 yaşındaki futbolcunun Dünya Kupası sonrası La Liga ekibine transfer olabileceği vurgulandı.

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