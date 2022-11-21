Fatih Terim döneminde Galatasaray'a uzun uğraşlar sonunda Steaua Bükreş takımından transfer edilen 23 yaşındaki Morutan, ilk sezonunda 33 maçta 3 gol atıp 3 de asist yaptı. Beklentilerin altında kalan ve Sarı-Kırmızılı taraftarları hayal kırıklığına uğratan futbolcu, bu sezon başında Serie B ekibi Pisa Calcio'ya transfer oldu.

AVRUPA'DA BAZI KULÜPLER TAKİPTE

Morutan, Galatasaray'da 33 maçta 6 gole etki ederken İtalya'da ise henüz 12 maçta 4 gol 3 asistlik performans sergileyerek tüm dikkatleri üstüne çekti. Takvim'in haberine göre; Çizme'deki performansıyla birçok kez manşetleri süsleyen Morutan'ın Avrupa'da bazı kulüplerin yakın takibinde olduğu da öğrenildi.

MORUTAN'IN SÖZLEŞMESİNDEKİ DETAY

Galatasaray, Pisa'ya kiralanan Morutan için 150 bin euro geçici transfer bedeli aldı. Ayrıca Pisa ekibi, 31 Mayıs 2023 tarihine kadar opsiyonu kullanması halinde 5.5 milyon euro karşılığında futbolcuyu kadrosuna katabilecek.

DÜŞÜK BİR BEDELE GİDEBİLİR

Yapılan anlaşmaya göre; en az 25 maçta 45 dakika oynaması ve Pisa'nın İtalya Ligi'ne çıkması durumunda kesin satın alma şartı devreye girecek. Galatasaray'ın kasasına şu anki kur baz alınarak 126 milyon TL (5.5 milyon euro) girecek. Fakat; futbol otoriteleri yatırım yapılan ve 'Galatasaray'ın geleceği' olarak lanse edilen futbolcudan gelebilecek bu rakamın düşük olduğu görüşünde birleşti.

GALATASARAY'A MALİYETİ NE KADARDI?

Bilindiği üzere Galatasaray, Olimpiu Vasile Morutan'ın transferi için Steaua Bükreş'e 3.5 milyon euro ödeneceğini duyurmuştu. Cimbom bu rakamı, 3 yıla yayılmış bir ödeme planı doğrultusunda gerçekleştireceğini ve futbolcu ile de 5 yıllık sözleşme imzalandığını borsaya bildirmişti.

MENAJERİ NE DEDİ?

Morutan'ın menajerliğini yapan Victor Becali, Morutan'ın performansı ve transferiyle ilgili olarak ProSport'a açıklama yaparken, "Galatasaray'a olduğu gibi yine büyük bir transfer mi istiyor? Bundan sonra neler olacağını hep birlikte göreceğiz. Önümüzdeki aylarda geleceği netleşecek. Şu anda netleşen bir durum yok. Kimsenin şüphesi olmasın ki Morutan en iyisini yapmaya devam edecek" ifadelerini kullandı.