Haris Seferovic ile yollarını ayırmak isteyen Galatasaray, eski gözdesi Luis Suarez dosyasını yeniden açtı. Yıldız fubolcu için nabız yoklayan sarı kırmızılılarda, transfer için Fernando Muslera da devreye girdi. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Bekleneni veremeyen Seferovic'i gönderip yerine çok kaliteli bir golcü almak isteyen Galatasaray'ın en büyük hayali Cristiano Ronaldo. Bu hayali gerçeğe dönüştürmek çok zor görünse de Başkanvekili Erden Timur yüzyılın transferi için pusuya yatmış durumda.

Fotomaç'ın haberine göre, Hazard ve Depay gibi başka yıldızlarla da ilgilenen Cimbom, Luis Suarez'i de listeye ekledi. Naiconal ile sözleşmesi sona eren 35 yaşındaki golcü için menajerinin nabzı yoklandı. Muslera da milli takımda Suarez'e Galatasaray'ı anlatıp onu ikna etmeye çalışıyor.