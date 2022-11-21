Süper Lig'e verilen arada Galatasaray'ın transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Sarı kırmızılı ekibin sol bek ve forvet hamlesine yoğunlaştığı biliniyor. Öte yandan yönetimin orta saha planı ise ortaya çıktı. İşte detaylar...

Galatasaray, devre arası için planlamasını yapıyor. Cimbom'un, herkesin düşündüğü transfer politikasından farklı bir strateji içine gireceği ve orta alana takviye yapacağı öğrenildi.

Devre arasında Aanholt ve Seferovic'in gitmesine bağlı olarak sol bek ile forvet takviyesi yapması düşünen sarı-kırmızılılar, yerli denkleminde de elini güçlendirecek adımlar atmayı planlıyordu. Ancak bütün bunların dışında orta sahaya dinamizm kazandıracak, genç ve atletik bir isim için de çalışma yapılacağı öğrenildi. Milliyet'in haberine göre; böylece orta sahada ilgin ikinci yarısında yaşanabilecek zaafların önüne geçileceği bildirildi.