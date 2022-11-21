Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasay'da ara transfer döneminde Patrick Van Aanholt ile yollar ayrılabilir... Hollandalı sol beke İngiltere Championship ekipleri Watford ve Swansea'nin talip olduğu öğrenildi.

1.7 MİLYON EURO ALIYOR

Ara transfer döneminde 32 yaşındaki futbolcuyu kiralık olarak kadrosuna katmak isteyen iki takımın da SarıKırmızılı ekiple görüşmelere başladığı öğrenildi. Takvim'in haberine göre, yıllık 1 milyon 700 bin Euro kazanan tecrübeli futbolcunun maaşını yüksek bulan İngiliz takımlarının Hollandalı yıldız için bir formül arayışında olduğu belirtildi. Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'un planları arasında yer almayan 32 yaşındaki futbolcu ile yola devam etmeyi düşünmediği ve yıldız oyuncunun yıllık maaşının bir kısmını karşılayabileceği ifade edildi.

2024'TE SONA ERECEK

Bu sezon Sarı-Kırmızılı formayla 7'si Süper Lig olmak üzere 9 resmi maçta süre alan Patrick Van Aanholt, bu karşılaşmalarda iki asistlik performans ortaya koydu. Son haftalarda yaşadığı düşüşle ilk 11'deki yerini Emre Taşdemir'e kaptıran Hollandalı futbolcunun Sarı-Kırmızılı takım ile olan sözleşmesi 2024 yılında sona erecek.