Galatasaray'ın deneyimli futbolcusu Bafetimbi Gomis, Mauro Icardi'nin yükselen performansı sonrası formasını kaptırdı. Fransız golcü için önemli bir transfer gelişmesi yaşandı. Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'un Gomis için devreye girdiği kaydedildi. İşte detaylar...

İlerleyen yaşına rağmen Galatasaray'a büyük umutlarla dönen Bafetimbi Gomis, Süper Lig'e iyi bir başlangıç yaptı. Ancak deneyimli futbolcu, Arjantinli golcü Mauro Icardi'nin yükselişi sonrası formasını kaptırdı. Gomis'in ilk 11'deki yerini kaybetmesinin ardından flaş bir iddia ortaya atıldı. Fotomaç'ın haberine göre; bu sezon 10 maçta 4 golü bulunan Fransız yıldızla Adana Demirspor yakından ilgileniyor. Yakın zamanda Gomis cephesinde önemli gelişmeler yaşanabilir.