Dünya futbolu Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'na kilitlenirken, kulüpler ise bu arayı transfer çalışmalarıyla geçiriyor. Süper Lig'de şampiyonluğun en büyük adaylarından olan iki ekip Fenerbahçe ve Galatasaray ise forvet hamlesinde karşı karşıya gelmişti. İki ezeli rakibin rekabetine Barcelona da eklendi. İşte detaylar... | (aspor.com.tr - DIŞ HABERLER / Fatih Burak Yıldırım)

Dünya futbolu Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'na kilitlenirken, kulüpler ise bu arayı transfer çalışmalarıyla geçiriyor. Süper Lig'de şampiyonluğun en büyük adaylarından olan iki ekip Fenerbahçe ve Galatasaray ise forvet hamlesinde karşı karşıya gelmişti. İki ezeli rakibin rekabetine Barcelona da eklendi.

Seferovic transferinde umduğunu bulamayan, Bafetimbi Gomis'in ise ilerleyen yaşı ve sözleşmesi sezon sonunda bitecek olması Galatasaray'ı forvet transferine itti. Kiralık olarak sarı kırmızılı formayı giyen Icardi'nin bonservisinin alınması için harekete geçilmişti. Ancak PSG tarafından istenen bonservis bedeli sebebiyle G.Saray'ın geri adım attığı ortaya çıkmıştı. Bir fovet hamlesi için çalışmalara şimdiden başlayan yönetim, Moussa Dembele isminde yoğunlaştı.

26 yaşındaki futbolcunun Olympik Lyon ile sözleşmesi sezon sonunda noktalanacak. Fransız ekibinde ilk 11'deki yerini kaybeden oyuncu, sezon başından bu yana yalnızca 2 maçta 90 dakika sahada kaldı.

Öte yandan Fenerbahçe de Dembele'yi bir fırsat olarak görüyor. Sarı lacivertliler Joao Pedro hamlesiyle umduğunu bulamamıştı. Son yıllarda forvet bölgesine yaptığı transferlerden istediği verimi alamayan Kanarya, Dembele ile bu kötü geleneği noktalamak istiyor.

Oyuncu ocak ayı itibariyle transfer görüşmelerine açık hale gelecek. Öte yandan kulüpler makul bir bonservis bedeliyle Dembele'yi devre arasında da takımına katabilir.

Tüm bu gelişmelerin ardından flaş bir hamle daha geldi. Moussa Dembele'nin İspanya La Liga devi Barcelona'nın da gündemindeki isimlerden birisi olduğu ortaya çıktı.

Geçtiğimiz günlerde Fransızca yayın yapan Topmercato daha önce Lyon'dan Memphis Depay'ı transfer eden Barcelona'nın bu kez de Dembele için devrede olduğunu yazmıştı. Barcelona'nın sözleşmesi bu sezon bitecek olan Depay ile yollarını ayırması bekleniyor. Hollandalı forvetin ismi Manchester United'la anılıyor.

Katalan devi forvet rotasyonunu ise Dembele'yle güçlendirebilir. Yakın zamanda Fransız golcü cephesinde önemli gelişmelerin yaşanması bekleniyor. (aspor.com.tr)