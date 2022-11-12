Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında deplasmanda Medipol Başakşehir'e konuk olacak Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, maç öncesinde açıklamalarda bulundu.

İşte Buruk'un o sözleri:

Emre Belözoğlu ile teknik direktör olarak ilk kez rakibiz. İki takımın da amacı kazanmak. O yüzden ikimiz de kendi başarımızı düşünüyoruz. Başakşehir benim için çok önemli, burada çok büyük bir başarı yaşadım. Beni kapıda çiçekle karşıladılar.

Alanyaspor maçından sonra, kalan 3 maçta hedef 9 puan demiştim oyuncularıma. 6 tamam, 3 kaldı.

Çok geniş bir kadromuz var. Bazen antrenman maçında bile oyuncularımızı değerlendiremiyoruz. Burada değişimler oluyor. Geçen hafta Seferovic yoktu, bu hafta o var, Yunus yok. Yunus bizim değer verdiğimiz oyunculardan. Bu aranın da Yunus'a iyi geleceğini düşünüyorum.