Galatasaray transfer haberi: Sarı-kırmızılılarda devre arası kadroyu güçlendirmek için çalışmalara başlandı. Galatasaray, 8+3 yerli kuralı nedeniyle sol bek bölgesini öncelikli olarak yerli bir oyuncuyla güçlendirmek istiyor. İşte Galatasaray'ın sol bek transferi için ilgilendiği isimler...

Son haftalarda yakaladığı çıkışla Dünya Kupası arasına moralli giren G.Saray, transfer dönemi için çalışmalarına devam ediyor. Sarı-kırmızılılar, ana gündem maddesini ise savunmanın soluna yapılacak takviye olarak belirledi. Sezona Patrick van Aaanholt'la giren fakat daha sonra Leo Dubois, Kazımcan Karataş ve Emre Taşdemir'e şans veren Cimbom, bu bölgede istikrar sağlayamamıştı. Okan Buruk'un tam anlamıyla verim alamadığı bölge için transfer çalışmaları da Dünya Kupası arasında hız kazandı.

KURALA UYACAK

Fotomaç'ın haberine göre; Sarı kırmızılılar, 8+3 kuralı nedeni ile öncelikle oyuncularla ilgileniyor. Listenin ilk sırasında Rangers'da istediği şansı bulamayan Rıdvan Yılmaz var. 21 yaşındaki oyuncunun kiralık olarak kadroya katılması planlanıyor. Bir diğer isim ise Sivasspor'un tecrübeli sol bek oyuncusu Uğur Çiftçi. 30 yaşındaki tecrübeli oyuncu için temasa geçilecek. Santos Laguna'nın 20 yaşındaki sol beki Omar Campos'la da yakından ilgileniliyor. Yabancı kontenjanında yer açılması halinde Meksika ekibiyle masaya oturulacak.

5 MİLYON EURO!,

G.Saray'da daha önce de gündeme gelen Omar Campos'un piyasa değeri 5 milyon euro. Santos Laguna'nın altyapısında yetişen 20 yaşındaki sol bek, bu sezon A Takım'a yükseldi. 17 maça çıkan genç savunmacı, 1 gol ve 2 asistlik performans ortaya koydu. 2025'e kadar sözleşmesi bulunan Campos'la yabancı kontenjanında boşluk oluşması halinde görüşülecek. Aslan, bonservisiyle almayı planlıyor.

İSTİKRARI DİKKAT ÇEKİYOR

2018 yılından beri Sivasspor'da forma giyen Uğur Çiftçi, kırmızıbeyazlı takımda 157 maça çıktı. 1 kez rakip ağları sarsan 30 yaşındaki sol bek, 17 asist yaparak dikkat çekti. Ligin en başarılı yerli oyuncuları arasında yer alan Uğur, daha önce G.Birliği ve Hacettepe formaladı giydi. Sözleşmesi ise 2027'de bitecek.