Galatasaray'da Van Aanholt ile yollar ayrılıyor!
Galatasaray'da beklentilerin altında kalan ve formasını kaptıran Van Aanholt'un takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Hollandalı oyuncu anlaşma sağlanamaması halinde sözleşmesi feshedilecek. İşte son detaylar... (GS SPOR HABERLERİ)
Galatasaray Haberleri
Yayın Tarihi: 19.11.2022- 10:39
Fotomaç'ın haberine göre Hollandalı oyuncu ile karşılıklı anlaşma yolu arayan Cimbom, aksi halde sözleşmesini feshedecek.
32 yaşındaki oyuncunun 2024'e kadar sözleşmesi var.