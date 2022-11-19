Sezon baş Arsenal'dan transfer edilen Lucas Torreira, bir süredir Milan'ın radarında bulunuyordu. İtalyan devi, Uruguaylı orta sahayı kadrosuna katmakta ısrarcı gözüküyor. Fotomaç'ın İtalyan medyasından derlediği habere göre; Milan, Ocak ayında Galatasaray'ın kapısını son derece ciddi bir teklifle çalacak. 26 yaşındaki oyuncuyu sarı-kırmızılı takımdan ayırmak için düşünülen rakam ise 15 milyon euro... Milan ayrıca sezon başında gündemde olan Ballo Toure'yi de takasta kullanmaya hazır. Aslan, Dünya Kupası'nda Uruguay forması giyecek başarılı oyuncuyu takımda tutmak istiyor. Geçen yıl Fiorentina'da forma giyen yıldızın, 2026'ya kadar sözleşmesi bulunuyor.