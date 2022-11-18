Süper Lig'e Dünya Kupası sebebiyle verilen arada Galatasaray, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı kırmızılı ekibe büyük umutlarla transfer olan Haris Seferovic ise beklentilerin çok altında kaldı. Yönetim İsviçreli golcü için kararını verdi. İşte detaylar...

Galatasaray'a büyük umutlarla transfer olan Haris Seferovic, beklentilerin çok altında kaldı. Benfica'dan 1 milyon Euro kiralama bedeli ve 2.5 milyon Euro satın alma opsiyonuyla birlikte kiralanan yıldız futbolcu, ilk haftalarda fırsat bulsa da ligde skor katkısı yapamadı. Öte yandan Seferovic'in geleceği merak konusuydu. Yönetim ise İsviçreli forvet için kararını verdi. Fotomaç'ın haberine göre; Cimbom, İsviçreli yıldızla devre arasında yollarını ayırıp yabancı kontenjanında yer açmayı planlıyor.