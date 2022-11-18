Galatasaray'ın scoutları, İsveç - Meksika hazırlık maçını izledi. Gözler Türk statüsünde oynayabilecek Mikael İsak ve Edin Kurtuluş'un üzerindeydi. İshak 69'da Györkes'in yerine oyuna girerken Kurtuluş süre bulamadı. Bu durum hayal kırıklığı yaratırken İsveç'in 2-0 kazandığı maçın yıldızı ise ilk golün asistini veren ve ikinci golü atan Mattias Svanberg oldu. Scout ekibinin, 23 yaşındaki orta saha oyuncusuyla ilgili rapor tuttuğu öğrenildi.

Fotomaç'ın haberine göre; Wolfsburg'ta forma giyen Svanberg için hamle yapılabileceği bildirildi. Oyuncunun güncel piyasa değeri 15 milyon Euro.

Sezon başında Alman ekibine transfer olan oyuncu 5 yıllık sözleşmeye imza atmıştı.