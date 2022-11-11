Süper Lig'in 14. Haftası iki eski dostun mücadelesine sahne olacak. Medipol Başakşehir ile Galatasaray, yarın saat 20.00'de Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Bu müsabaka iki takımı teknik adamları için ayrı bir önem sahip. Fotomaç'ın haberine göre; Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, antrenörlük kariyerinde ilk kez karşı karşıya gelecek. Futbolculuk kariyerlerinde takım arkadaşlığı yapan Buruk ile Belözoğlu, Galatasaray altyapısında yetişti. 2000-2001 sezonuna kadar sarıkırmızılılarda forma giyen ve UEFA Kupası dahil birçok başarılar kazandı.

12 HAFTADA AYNI PUANI TOPLADILAR

Buruk ve Belözoğlu, 2001-2002 sezonunda İtalya'nın köklü kulüplerinden İnter'e transfer oldu ve sarı-kırmızılı takımdan ayrıldı. Futbolu bırakan ve kariyerlerine teknik adam olarak devam eden ikili 21 yıl sonra birbirlerine rakip olacak. Mücadelenin sonucu merakla beklenirken Süper Lig'de iki takımın aldığı sonuçlar (7G/3B/2M) ve puanlarının (24) eşit olması dikkat çekiyor. Sadece Başakşehir averajla ikinci sırada yer alıyor. Galatasaray son 2 maçından galibiyetle ayrılırken ev sahibi Başakşehir ise 1 galibiyet, 1 beraberlik aldı. İki hoca da Dünya Kupası için verilecek ara öncesi son maçı kazanmaktan başka bir sonuç düşünmüyor.

ÇOK KRİTİK

Galatasaray ve Başakşehir, lider Fenerbahçe'nin 5 puan gerisinde yer alıyor. Yarınki maçta yenilen hem farkı azaltma şansını kaybedecek hem de şampiyonluk yarışında büyük yara alacak.