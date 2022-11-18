Transfer döneminde takıma kattığı yıldızlarla gündemden düşmeyen Galatasaray, mevyesini alıyor. Katar'da oynanacak olan 2022 Dünya Kupası için verilen ara öncesinde ilk 14 haftalık performansları ile dikkat çeken Mata ve Mertens, yönetim ve teknik heyetten tam not oldu. Tecrübeli isimlerin gelecek sezon takımda kalmaları için opsiyonları kullanılacak. İşte haberin detayları... | Galatasaray haberleri

Galatasaray'da sezon başında kadroya katılan Dries Mertens ve Juan Mata başarılı futbolları ile geçer not aldı. Örnek kişilikleri, çalışma tempoları ve takıma katkılarıyla öne çıkan iki yıldız futbolcu, sadece taraftarın kalbini çalmakla kalmadı, teknik direktör Okan Buruk ve yönetimin de övgüsünü kazandı. 1+1 yıllık sözleşme yapılan Mata yıllık 1.9 milyon euro kazanırken, Belçikalı isim ise 2.9 milyon euro alıyor. Fotomaç'ın haberine göre sarı-kırmızılıların hücum aksiyonlarını sırtlayan Mata ve Mertens'in +1 opsiyon maddeleri devreye sokulması kararı alındı. Buruk iki oyuncu için de olumlu rapor sunduğu öğrenildi.

ICARDI'NİN BİR YIL DAHA SÖZLEŞMESİ VAR

PSG'den 1 yıllığına kiralanan Mauro İcardi de ortaya koyduğu futbol ve attığı gollerle eski başarılı günlerine dönmeye başladığını ortaya koydu. Sarı-kırmızılı takımla iyi bir uyum sağlayan 29 yaşındaki oyuncu için Galatasaray'ın kasasından kiralama bedeli çıkmazken, maaşının da sadece 750 bin euro'luk kısmı ödendi. Fransız ekibi, 1 yıl daha anlaşması bulunan yıldız oyuncunun yüksek maliyeti nedeniyle yollarını ayırmaya sıcak bakıyor. Galatasaray'ın devre arasında PSG'nin kapısını çalması ve İcardi'nin bonservisi için masaya oturması bekleniyor. Eğer şartlar uygun olursa imzaların atılması planlanıyor.