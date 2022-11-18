Galatasaray'ın Ronaldo ile ilgilenmesi tüm dünyayı sallarken, bu konuda somut gelişmeler yaşanıyor. İki ay önce dünyaca ünlü oyuncu için 'direkten döndü' mesajı veren ve taraftarı heyecanlandıran 'sihirbaz' Erden Timur, Portekizli süper star için harekete geçti. Fotomaç'ın haberine göre Torreira, Mertens, Mata ve İcardi gibi 'çilek'leri getiren Timur, CR7 için de gözünü karartmış durumda. Manchester United'da ihanete uğradığını açıklayan Ronaldo'nun menajeri Jorge Mendes ile temas kuran Timur, daha net adımlar atmaya başladı. Tarafların ilk temas sonrası bir kez daha iletişime geçtiği ve şartları olgunlaştırmaya başladığı öne sürülüyor. Hatta Timur'un 'yüzyılın bomba transferi' için özel uçağını hazırlatmaya başladığı bile iddia ediliyor.