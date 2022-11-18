Fıransız ekibi Marsilya'da forma şansı bulmakta zorlanan Cengiz Ünder, devre arasında takımdan ayrılarak 11'de yer alacağı bir takımda oynamak istiyor. Marsilya Teknik Direktörü Igor Tudor ile sorun yaşayan yıldız futbolcu için Galatasaray oldukça ısrarcı... Sarı-Kırmızılılar, geçtiğimiz günlerde Cengiz Ünder için bir girişimde bulunmuştu.

8.4 MİLYON EURO ÖDEDİLER

Takvim'in haberine göre ikinci hamlesini yapan Galatasaray ise Marsilya cephesini ikna etmek üzere... Sarı-Kırmızılar'da Başkanvekili Erden Timur'un Marsilya Başkanı Pablo Longoria ile görüşme gerçekleştirdiği ortaya çıktı. Fransız kulübünün başkanının da Timur'a, "Ocak'ta gelin görüşelim" yanıtını verdiği öğrenildi. 25 yaşındaki sağ kanat oyuncusu bu sezon Marsilya'da 20 maçta forma giyerken 1 gole imza attı. Ligue 1'de 14 maçta 551 dakika görev alan Cengiz Ünder'in 90 dakika boyunca sahada kaldığı sadece 1 maç var. 44 kez A Milli Takım formasını giyen başarılı futbolcu 15 kez rakip fileleri havalandırdı. Marsilya, yıldız oyuncuyu Roma'dan geçen yıl 8.4 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer etti.